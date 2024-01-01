Teröre lanet Filistin'e destek! On binler Galata'ya akın ediyor

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelmeye başladı. CANLI YAYIN

GALATA'YA AKIN

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞUYORUZ

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi. Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

BERAT ALBAYRAK VE ESRA ALBAYRAK'TAN ŞEHİTLERİMİZ İLE GAZZE İÇİN ÇAĞRI

Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına şahit olurken geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü. PKK'nın alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz Irak'ın kuzeyinde şehit düştü. Terörün her türlüsüne lanet eden binlerce kişi sokağa döküldü.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yeni yılın ilk gününde teröre karşı duruşumuzu dünyaya göstermek için bir video mesajla çağrıda bulundu.

Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.

Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz"