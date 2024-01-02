Lüks malikanesinde 20 lira için katledildi

İZMİR'DE İŞLENEN UNUTULMAZ CİNAYETLER 2 FATİH ŞENDİL ARAŞTIRDI YAZDI

Tarihler 30 Mart 1997'yi gösteriyordu. İzmir'de, kuyumcu Şems İlkan'ın Balçova'da lüks malikanesinde öldürüldüğü gece gazetede nöbetçiydim. O gece telsizden Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 4530'lu kodlarını arka arkaya duyunca, hemen araçla yola çıktım.

EFSANE ŞUBE MÜDÜRÜ

Olay yerine ilk giden gece muhabiriydim. O dönemde Asayiş Şube Müdürü ise teşkilatın efsane isimlerinde Metin Şen müdürdü. Alsancak'ta ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Şems İlkan, lüks malikanesinde işe aldığı bekçilik ve bahçıvanlık yapan Temel Özener ile arkadaşları Yusuf Kayhan, Hilmi Işıldak ve Hayrettin Kocakurt tarafından öldürüldü. İlkan'ın otomobilini de gasp eden Temel Özener olaydan kısa süre sonra Asayiş Müdürü Metin Şen'in koordinesinde cinayet bürosu dedektifleri tarafından yakalandı ve cinayeti nasıl işlediklerini soğuk kanlılıkla anlattı. Asayiş Müdürü Metin Şen'in olay yerine getirdiği bekçi Temel Özener'e açamadıkları kasada 20 lira para olduğunu söylediğinde Özener şok geçirdi.

YALOVA'DAN GELDİLER

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu görevlilerince 3 saat sorgulanan Temel Özener, ifadesinde soygun planını anlattı: "İlkan ailesinin yanına çalışmaya ilk gittiğimde bu kadar zengin olduklarını bilmiyordum. Evde gizli ve şifreli bir kasa olduğunu öğrendim. Kasayı soymayı aklıma koymuştum. Bunun için daha önceden Yalova'da arkadaşlarım olan Hilmi, Hayri ve Yusuf'u buldum. Durumu telefonla anlatarak İzmir'e gelmelerini söyledim. Soygunu Perşembe günü yapacaktık ama o gece evde misafirler vardı. Arkadaşlarla konuşup soygunu pazar günü yapmaya karar verdik.

YEMEĞE GİTTİLER

Üç arkadaşımla, iki kez dışarıda bir kez de villa içindeki bana ayrılan evde planını yaptık. Plana göre ben soygunda olmayacaktım. Olay gecesi Şems İlkan eşi Belma İlkan ile yemeğe gitti. Çocukları ise evdeydi. Arkadaşlarıma eve gelmelerini söyledim. Daha sonra harekete geçildi, arkadaşlarım çocukları etkisiz hale getirdikten sonra ben eve girdim. Çocuklara kasa şifresini sormalarını istedim ama çocuklar bilmediklerini söylüyorlardı. Arkadaşlarım ailenin erkek çocuklarına vurdular. Çocuklar yine şifreyi bilmediklerini söyleyince Şems İlkan ile eşi Belma İlkan'ı beklemeye karar verdik.

"İÇKİ İÇİP BEKLEDİK"

Bu arada bir yandan içki içiyor bir yandan kasayı açmaya çalışıyorduk. Bu arada evin kızı ile göz göze geldik. Yüzümde maske olmasına rağmen beni büyük olasılıkla tanımıştı. O zamana kadar hiç sesimi çıkartmamıştım. Ama daha sonra tanındığımı düşünerek konuşmaya başladım. Çocuklara bir kez de şifreyi ben sordum. Bana da ısrarla bilmediklerini söylediler. Saat 01.30 sıralarında Şems İlkan ile eşi Belma İlkan'ın eve geldiğini fark ettik. Kapıyı ilk çocukların annesi Şems İlkan açtı. Çocuklarını karşısında ayakları ve ağızları bağlı gördü. Bizim elimizde silahlar yüzümüzde de maske vardı. Bağırmaya başladı. Şems İlkan da, 'Ne oluyor' diye bağırarak eve koşmaya başladı. Biz ilk önce kaçmaya karar verdik. Ama Şems İlkan ile villa girişinde karşılaşınca boğuşmaya başladık. Boğuşmada arkadaşlarım, Şems İlkan'a ateş etti. Şems İlkan kanlar içinde yere düştü. İyice korkmuştum. Şems İlkan'ın yemekten geldiği aracıyla olay yerinden uzaklaştık. Daha sonra aracı terk ederek ayrılmaya karar verdik. Arkadaşlarım Yalova'ya gideceklerini söyledi. Ben bir arkadaşımın evine gittim. Soygunu ben planladım ama Şems İlkan'ı vurmadım" demişti. Temel Özener'in Hayri, Necati ve Hilmi adlı arkadaşlarının gasp suçundan sabıkaları olduğu bilgisiyle polis araştırmasını sürdürürken Yalova'da operasyonlar düzenlendi. Bekçi Temel Özener'in ardından, Hilmi Işıldak ve Hayrettin Kocakurt kısa süre sonra yakalanıp cinayeti anlattı. Üç sanık çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Tek zanlı Yusuf Kayahan ise her yende aranıyordu.

19 YIL SONRA YAKALANDI

Çevresinde iyilik meleği olarak bilinen Şems İlkan'ın zanlısı olarak aranan Yusuf Kayahan, 19 yıl altı ay sonra Antalya'da yakalandı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Kayhan'ın Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin oturduğu evi belirleyen ekipler, baskın yaptı. Operasyonda evde gözaltına alınan Yusuf Kayhan'ın üzerinden 3 farklı isme düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi. Emniyete getirilen Yusuf Kayhan olaya karıştığını itiraf etti.

'SERVET VAR' SANIYORDUK

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu bulunduğu Alanya'dan SEGBİS ile ifadesi alınan Yusuf Kayahan, "Olayın olduğu tarihte Yalova'da yaşıyordum. Temel'i daha önceden tanıyorum. Yanında çalıştığı kuyumcunun kasasında yüklü miktarda para olduğunu söyledi. Diğer sanıklarla plan yaptık. Temel bizi eve aldı. İki çocuğu bağladık. Temel ve Hayrettin'de silah vardı. Önce ölenin eşi içeri girdi, bizden korktu. Bağırmaması için ağzını kapattık. Şifreyi söylemesini istedik. Çocuklarını görürse söyleyeceğini belirtti. Dışarıdan iki el silah sesi geldi. Çıktığımda Temel'i, Şems'e ateş ederken gördüm. Ölenin arabasıyla kaçtık. Üç kilometre sonra kiraladığımız arabaya bindik. Daha önceden sabıkam yok. İlk kez böyle olaya karıştım" dedi.

ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada zanlı Yusuf Kayahan'ın adam öldürme ve yağma suçundan cezalandırılmasına, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan zaman aşımı süresi dolduğundan düşürülmesine, işlediği suçun niteliği, alabileceği ceza miktarı nedenleri ile tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde karar verdi. Mahkeme heyeti sanığı 'Adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 'Yağma' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarının zaman aşımına girdiğine karar verdi. Suç tarihi itibariyle, tahliyesine karar verildi. 50 yaşındaki Kayahan, bir üst mahkemenin itirazı üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi.

BELMA İLKAN 26 YIL SONRA YENİ ASIR'A KONUŞTU

Şems İlkan'ın eşi Belma İlkan cinayetten 26 yıl sonra Yeni Asır'a konuştu. İlkan, "Şems'in yeri dolmadı, doldurulamaz. Bunlar tamamen cehaletin eseri. Yanımızda çalışanları biz hep ailemiz gibi gördük. Bunlar kasada altınlar, paralar var sanmışlar. Biz pırlantacıydık. Sadece dükkanımızda vardı. Söyledik ama bizi dinlemediler" diye konuştu.