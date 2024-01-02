Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Karne günü ne zaman?

Karnelerin verileceği tarih olan yarıyıl tatili yaklaşıyor. 13 Kasım-17 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Ara tatilin ardından 2023 2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte, ayrıntılar.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.