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Haberler Gündem Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Karne günü ne zaman?

Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Karne günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili tarihlerini açıkladı. Peki 15 tatil ne zaman, karneler ne zaman verilecek? Sömestr tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İşte MEB tatil takvimi duyurusu ve detayları...

HABER MERKEZİ

Karnelerin verileceği tarih olan yarıyıl tatili yaklaşıyor. 13 Kasım-17 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Ara tatilin ardından 2023 2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte, ayrıntılar.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

Sömestr tatili 15 tatil ne zaman başlıyor? Karne günü ne zaman?

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Sömestr tatili 15 tatil ne zaman başlıyor? Karne günü ne zaman?

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLAMA TARİHİ

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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