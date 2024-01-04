Öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2024 ek ders ücreti ne kadar?

ARALIK 2023 EK DERSLER NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?



Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

YILBAŞINDA EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Ocak Pazartesi Günü Ek Ders Ödenmez. Resmi tatil olsa da 1 Ocak´ın milli ve mahalli bir bayram olmadığından dolayı, derse girmeyen öğretmenlerin ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılamaz.

Hafta sonu ile beraber öğretmenler, öğrenciler ve kamu kuruluşlarında çalışan memur ve personeller üç gün tatil yaptı. Bu durum gelir kaybına neden olmadığı için ek ders ücreti yatırılmıyor.

EK DERS ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.