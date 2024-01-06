Fenomenler mercek altında

Sosyal medya fenomeni olan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

SUÇLAMALARA RED

Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti. Önceki gün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Pasaportlarına el konan çift sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri belirtildi.

SAZAN SARMALI YÖNTEMİ

Dolandırıcılık davaları bitmezken bir başka fenomen sorunu da Candan kardeşlerdi. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, örgüt lideri Eren Koç'un 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'ın ise 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.