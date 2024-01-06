MHP Siyaset Okulu sertifika dönemi! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur.

Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim. Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir.

Türk milletinin var oluşuna, fikre hürmet beslemeyenlerin kervanımızı yağmalamak için pusu attıklarını görüyoruz.

"CUMHURİYET MÜKTESABATINA SAYGI DUYMAYAN ASALAKLAR"

Milli ve manevi hayatımızın tüm güzelliklerine karşı adı konulmamış ilanı yapılmamış bir savaş halindeyiz.

Milli değerleri tahrik edenler bu vatanı sevmeyenlerdir. Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, ahmakça ve alçakça bir tezgahtır. Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler ne bu vatana ne bu millete ne de 100 yıllık cumhuriyet müktesabatına saygı duymayan asalaklardır.

30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır

Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'eyse tarafımızı açıkça ilan ediyorum.

Lailaheillallah Muhammedün resulullah.

Hilafet bayrağı iddiasıyla saldırı bir tesadüf değildir. İşbirlikçilerin hüviyeti bellidir.

"TÜRKİYE LAİK HUKUK DEVLETİDİR"

Türkiye'nin bayrağı ve milli marşı bellidir. Türkiye laik hukuk devletidir. Türkiye devleti bölünemez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu yoktur, olması düşünülemez.

Alarm zilleri çalanlar ipotek altındadır. Milletin sinir uçlarıyla oynamanın adı milliyetçilik olamaz.

Detaylar gelecek...