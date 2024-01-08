  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı

Memur olmak isteyenler, KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'den ise beklenen haber geldi. KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu. İşte KPSS 2023/2 tercih sonuç sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı

KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar şimdi sonuçları sorguluyor. Peki, 2022/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı.İşte, ÖSYM AİS sonuç ekranı…

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA