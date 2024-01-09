Fatih Camii’nde imamı bıçaklayan saldırganın tüm bağlantıları mercek altında

İstanbul Fatih Cami'sine akşam namazı saatinden önce camiye gelip namaz kıldıktan sonra slogan atan Ömer Salgın camiden çıkarıldı. Bir süre sonra camiye dönen şüpheli önce imam Galip Usta'yı daha sonra hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüphelinin dün öğlen saatlerinde kendi aracıyla Bursa'dan geldiği belirlendi. Şüphelinin babası da emniyette ifade verdi.

Baba H.S.; "Oğlum iki evlilik yaptı. İkinci evliliğinden de 3 hafta önce ayrılmıştı. Ondan sonra psikolojik sorunları başladı. Kendisini kitaplara verdi. Daha çok camiye gidip geliyordu" dediği öne sürüldü.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve hafızlık talebesi Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camii'ne dün akşam namazından önce gelen bir kişi; "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırdı. Bunun üzerine camide taşkınlık yapan ve slogan atan şahıs imamın uyarısı ile dışarı çıkarıldı. Saldırgan gittikten sonra cemaat akşam namazını kıldı. İmam Galip Usta ise her Pazartesi olduğu gibi dün de üniversite öğrencilerine arapça dersi vermek üzere imam odasına geçti.

ÖLDÜRÜCÜ BIÇAK DARBELERİ

Saatler 19:10'u gösterdiğinde, namazdan önce camiden çıkartılan saldırgan tekrar geldi ve imam odasına girdi. Biranda elindeki bıçağı imam Galip Usta'nın göğsüne doğru salladı. Yaralanan imam kanlar içinde yere yığılınca öğrencilerinden Bilal Erdem'de araya girmeye çalıştı, gözü dönmüş saldırgan aynı bıçakla Bilal Erdem'i de sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ömer Salgın ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken daha önceden 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu 2028 yılına kadar ise ruhsatlı av tüfeğinin olduğu öğrenildi.

5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli Ömer Salgın'ın 2012 yılında evlendiği ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu bildirildi. 2019 yılında eşinden boşanan şüphelinin 11 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin ise Kocaeli'nde ikamet eden annelerinde olduğu belirtildi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KİMYAGERİ DARP ETMİŞ

Ailesiyle birlikte Bursa'da ikamet eden ve oto yedek parça işi yapan şüpheli Ömer Salgın'ın saldırıdan bir gün önce 7 Ocak günü Bursa'da boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager S.N.'yi darp ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin o konuyla ilgili Bursa polisi tarafından ifade için arandığı öne sürüldü. Son bir yıl içerisinde 2 adet hastane kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin psikolojik sorunlarını bulunduğu bildirildi.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince sorgulanan şüphelinin cep telefonu ve son görüşmeleri de incelemeye alındı. Şahsın farklı bağlantıları olup olmadığı çok yönlü olarak devam ediyor. Şüpheli işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. İstanbul Barosundan bir avukat tahsis edildiği kaydedilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı ve bir ifade vermediği öğrenildi.

BABASI İFADE VERDİ; "EŞİNDEN AYRILINCA PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Oto yedek parça üzerine faaliyet gösterdiği belirlenen baba Hüseyin S.'nin emniyette verdiği ifadede, "Oğlum iki kez evlendi, boşandı. Kendi halinde biriydi. 3 hafta önce ikinci evliliğinden de ayrıldı. Ondan sonra psikolojik olarak kötü durumdaydı. Kendini kitaplara vermişti " dediği öğrenildi.

ARACINDA İNCELEME YAPILDI

Öte yandan Bursa'dan İstanbul'a kendisine ait araçla geldiği öğrenilen Ömer Salgın'ın aracı da incelemeye alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan incelemelerde 2 adet dini içerikli kitap, 1 laptop, 1 adet pasaport, 1 adet not defteri ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.