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Haberler Gündem Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber! 9 askerimiz şehit oldu

Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber! 9 askerimiz şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber! 9 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. MSB, son yaptığı bilgilendirmede, "Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık ilk yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

MSB yaptığı yeni bilgilendirmede ise şunları ifade etti:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

MSB yaptığı son bilgilendirmede ise şunları dedi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir.

15 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB açıklamasında, "Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir." ifadesini kullandı.

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