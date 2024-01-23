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Haberler Gündem Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1071 gençlik çalışanı alımı yapacağını duyurmuştu. 8 Ocak'ta biten başvuru işlemlerinin ardından adaylar sonucu merakla beklemeye başladı. Peki GSB 1071 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alım başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB 1071 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

HABER MERKEZİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

GSB 1071 personel alımı sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 1071 Gençlik Çalışanı başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapan adaylar, sonuçlara dikkat kesildi. Personel alımı sonucunda uygun bulunan adaylar Ankara'da düzenlenen yazılı sınavlara davet edilecek. Yazılı sınavlarda başarılı olan personellerin ataması gerçekleştirilecek. Peki GSB 1071 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, personel alımı sonuçlarına ilişkin detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

GSB 1071 GENÇLİK ÇALIŞANI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından 14 gün geçerken henüz sonuçlar erişime açılmadı.

İlan edilen toplam kontenjanın 3 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek. Yazılı sınavlar Ankara'da düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINACAK!

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

ADAYLAR YAZILI SINAVLARA DAVET EDİLECEK!

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) G��nüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

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