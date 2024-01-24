Başkan Erdoğan Büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Başkan Erdoğan, büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.