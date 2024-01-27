AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

Son dakika İzmir haberleri...AK Parti'de Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının adından merakla beklenen ilçe belediye başkan adayları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'da başlayacak. Erdoğan saat 15.00'da da geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN NASIL 31 MART'A HAZIRLANDIĞINI GÖSTERECEĞİZ

Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında açıklamalarda bulundu. Yerel seçim çalışmaları hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak, Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" şeklinde konuştu.