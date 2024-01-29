Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik çalışanı alımı sonuçları E-Devlet üzerinden açıklandı 1071 Gençlik çalışanı personel alımı başvuru işlemleri 8 Ocak'ta sona ermiş ve değerlendirme sürecine geçilmişti. Başvuru şartlarını sağlayan ve müracaatlarını kuruma ileten adaylar için sonuçlar erişime açıldı. Başvuruları olumlu değerlendirilenler sınavlara davet edilecek. Personel alımı değerlendirmesi yapılırken KPSS puan üstünlüğüne göre adaylar davet edilecek. KPSS puan üstünlüğü esas alınarak her bir kontenjan sayısının üç katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Peki GSB 1071 personel alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, GSB 1071 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…