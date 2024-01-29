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Haberler Gündem Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alımı için duyuru yapmış 8 Ocak'ta ise başvuruları sona ermişti. Şartları karşılayan ve başvuru yapan adaylar heyecanla beklemeye ve araştırma yapmaya başladı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik çalışanı alımı sonuçları E-Devlet üzerinden açıklandı 1071 Gençlik çalışanı personel alımı başvuru işlemleri 8 Ocak'ta sona ermiş ve değerlendirme sürecine geçilmişti. Başvuru şartlarını sağlayan ve müracaatlarını kuruma ileten adaylar için sonuçlar erişime açıldı. Başvuruları olumlu değerlendirilenler sınavlara davet edilecek. Personel alımı değerlendirmesi yapılırken KPSS puan üstünlüğüne göre adaylar davet edilecek. KPSS puan üstünlüğü esas alınarak her bir kontenjan sayısının üç katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Peki GSB 1071 personel alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, GSB 1071 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

GSB 1071 GENÇLİK ÇALIŞANI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları, 29 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden açıklandı.

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

İlan edilen toplam kontenjanın 3 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek. Yazılı sınavlar Ankara'da düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINACAK!

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet GSB sonuç sorgulama ekranı...

ADAYLAR YAZILI SINAVLARA DAVET EDİLECEK!

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

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