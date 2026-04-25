Göztepe’de Zorunlu Değişim, Net Mesaj: Bu Yarış Bitmedi

Kocaeli deplasmanında son dakika penaltısıyla gelen beraberlik, Göztepe adına Avrupa hedefi yolunda önemli bir kayıp oldu. Artık telafisi olmayan haftalara girilirken, iç sahada oynanacak Antalyaspor karşılaşması adeta "ya tamam ya devam" niteliği taşıyordu.

Sarı-kırmızılı ekipte eksikler can sıkıcı boyutta. Heliton, Dennis ve Miroshi kart cezaları nedeniyle forma giyemezken, Efkan Bekiroğlu'nun yokluğu da orta sahada önemli bir boşluk yarattı. Bu şartlar altında Teknik Direktör Stanimir Stoilov, sahaya farklı bir 11 sürmek zorunda kaldı. Savunmada Heliton'un Taha Altıkardeş, Miroshi'nin yerine Antunes ve Dennis'in yerine Musa Muhammed bu değişimin parçaları oldu.

Maça bakıldığında ise Göztepe'nin uzun süredir özlenen futbolunun sinyallerini verdiğini söylemek mümkün. Karşılaşmaya ön alan baskısıyla başlayan sarı-kırmızılılar, belki de sezonun en erken gollerinden birine imza attı. 16. saniyede Antunes'in taşıdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Juan, Antalyaspor kalecisini avlayarak takımını öne geçirdi.

Golden sonra da baskıdan vazgeçmeyen Göztepe, bir Antalyaspor oyuncusuna üç kişiyle yapılan presle sezon başındaki enerjik oyununa geri döndüğünü gösterdi. Sahadaki görüntü, uzun süredir forma şansı bulamayan oyuncuların bile ne kadar istekli ve aç olduğunu ortaya koydu.

Burada en önemli detay ise teknik direktör faktörü. Stoilov'un haftalardır dile getirdiği "istediğim oyun bu değil" eleştirilerinin ardından sahada tam da onun istediği profil vardı: Çok koşan, baskı yapan, oyunu rakip yarı sahaya yıkan bir takım.

Bu anlayışın ödülü de gecikmedi. Arda Okan Kurtulan'ın attığı şık gol, hem skoru hem de inancı perçinledi.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda zaman zaman pozisyonlar da verdi ama kalesinde gol görmedi. Göztepeli oyuncular, üçüncü golü bulmak için pozisyona girdi fakat beklenen gol bir türlü gelmedi.

SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Göztepe için artık net bir tablo var: Eksikler bahane değil, mücadele belirleyici. Eğer bu oyun devam ederse, Avrupa hayali son maçın son düdüğüne kadar devam eder.