2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

2024 YKS sınav tarihleri ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın ardından belli olmuştu. Yapılan duyuruya göre, AYT, TYT ve YDT oturumlarından oluşan 2024 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. İşte, 2024 YKS başvurularında son durum...