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Haberler Gündem 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Sınav (AYT, TYT, YDT) tarihleri geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler YKS için araştırma yapmaya başladı. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS bu yıl ne zaman gerçekleştirilecek? YKS başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

2024 YKS sınav tarihleri ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın ardından belli olmuştu. Yapılan duyuruya göre, AYT, TYT ve YDT oturumlarından oluşan 2024 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. İşte, 2024 YKS başvurularında son durum...

2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran'da 'Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran'da ise 'Alan Yeterlilik Testi'ne girecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları; 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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