MİT’ten Mossad’a büyük darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

İZMİR'DE OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, MOSSAD'a sattığı tespit edildi. Harekete geçen ekiplere İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.