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Haberler Gündem Son dakika: AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Kapalı Spor Salonu'da düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik." dedi.

HABER MERKEZİ AA
Son dakika: AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok.

Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.

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