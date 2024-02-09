Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki şu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz, bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız.

"BİZ MİLLETTEN İLK ONAYI BELEDİYELERDEKİ İCRAATLARIMIZLA ALDIK"

Büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. İlçe adaylarımızın da belirlenmesiyle birlikte artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz bizler milletten ilk onayını belediyelerdeki icraatlarıyla almış bir kadroyuz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten alt yapı ve üst yapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Hemşehrilerimizin her anında hep yanında olan, böyle bir anlayışla illerimize hizmet ettik. Şehirlerimizin nüfusunu çoğalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti, çeşitlendi, çoğaldı. Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, sadece yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmetlerini veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik.

Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak bir vizyon ortaya koyduk. Gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamesi olarak kamuoyu ile paylaştık. Şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan çıkarıp hak ettikleri düzeye kavuşturacağız. İstanbul harap oldu, İzmir zaten harap, Antalya harap oldu. Şimdi bu şehirleri gerçek belediyecilik ile buluşturmaya kararlıyız. İnşallah Antalya 31 Mart'ta yeni bir döneme yelken açacak. Hakan Tütüncü kardeşim hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle şehrimize hizmete hazırdır.

İlçe belediye başkanlarımızın da desteği ile 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum.

Bakınız, burada Türkiye genelindeki tüm belediyelerde hayata geçireceğimiz politikaların temel unsurlarını kısaca hatırlatmak istiyorum. Yeni dönemde ülkemizin her yerinde afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu alt yapılar kuracağız. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas, kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız.