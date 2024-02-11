‘Hedefimiz enerjide tam bağımsızlık’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Görüyorum ki miting alanımız büyümüş. Yeni meydanımız maşallah şehrimize çok yakışmış. Ama Zonguldak'la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Siz bize böyle samimiyetle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz" dedi.

VATANDAŞA DESTEK

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, Türkiye olacağız."

9 ay önce, Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunun yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, "Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN'DAN YENİ MÜJDELER

"Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti" diyen Başkan Erdoğan, "Bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğalgazda milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"SİZİN EMANETİNİZE ASLA GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

YÜZDE 55 oy oranlarıyla Zonguldak'ın milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktığını da anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Zonguldak halkına bize olan teveccühleri, güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız biz de sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz."