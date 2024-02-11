"Köy evi değil villa"

ASRIN felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da başlatılan konut seferberliği kapsamında TOKİ tarafından 1 yıl gibi kısa bir sürede bitirilen 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu kura ile sahiplerine verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kura çekimi sonrası Adıyaman'da, depremzedeler çelik konstrüksiyondan, depreme ve yangına dayanıklı olarak inşa edilen villa tipi köy evlerini görmeye gitti.

'HEPSİ MÜKEMMEL'

YENİ Asır, depremzedeler için yapılan köy tipi konutları inceledi. Çiftçilik yapan 3 çocuk babası Yunus Şahin (59) ile eşi Saide Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz için nimettir. Bu konutlara köy evleri diyorlar ama inanın bunlar ev değil, villa. Çok mükemmel" dedi. Erdoğan ailesi de evleri görmek için TOKİ'nin şantiye sahasına geldi. Çiftçilikle uğraşan 5 çocuk babası Ömer Erdoğan (59), 'Recep Tayyip Erdoğan bizim babamız gibidir. Kendisini çok seviyoruz' " dedi.