Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ'a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002'den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.

Biz birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde hata arıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Biz de CHP gibi vatandaşa "Tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz" diyen kibirli bir dil olamaz.

Biz de oy tercihleri sebebiyle insanlarımızı aşağılama olmaz. Biz de sırf kendisini rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek yok. Biz de CHP'nin belediye başkanları gibi "Oy yoksa hizmet de yok" gibi tehdit olmaz.

Beceriksizlik, iş bilmezlik bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor. Vatandaşımız CHP'nin idare ettiği yerlerde klasik belediye hizmetlerini almakta zorlanıyor. Bunlar asfalt dökmemekle övünebiliyor.

14-28 Mayıs seçim süreci ve sonrasında buna bir kez daha şahit olduk. Depremzedelerimize hakaret savurmaktan çekinmediler. Bir defa bile egolarını ayaklar altına alıp vatandaşa öz eleştiri vermediler. Millete parmak sallamadan önce kendilerine "Acaba biz nerede hata yapıyoruz" diye sormadılar. Son seçim yenilgisini de 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu'na kestiler. CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandallarla karşılaşıyorsunuz.

Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete layık bulmadılar. Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman da terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istediler. Benim Tekirdağlı kardeşim Kandil'den oy isteyenlerin uzantılarına oy verir mi? Sandıklarda bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız?

Bunlarda demokrasiye bağlılık yok, bunlarda istişare etmek yok, bunlarda hatasından dolayı milletten helallik isteme gibi bir erdemlik yok. Seçim meydanlarında tutamayacak sözleri verme erdemliği var. Bir de iradesine haciz koydukları vatandaşlarımızı ürkütmek var.

Bunlarda Türkiye'yi büyütmek, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir şey yok. Bunlarda vatandaşa tepeden bakma özelliği var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Tek parti faşizmini özlüyorlar.

"BU ALÇAKLARA BOYUN BÜKMEYECEĞİZ"

Dün gerçekleşen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dün 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum.

Saldırganlardan bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız.

DEPREM BÖLGESİNİ HİÇ İHMAL ETMEDİK

Geçen sene 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz felaketin yıl dönümünde oradaydık. Hükümetimizin deprem bölgesini asla terketmediğini ve etmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduk. Yapımı tamamlanan konutların kuralarını çekerek hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Tüm illerimizi dolaşıyoruz, hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz. 5 ilde bizzat teslim ettiğimiz konut sayısı 31 binden fazladır. Durmak yok. Bu gerçeği yurt dışından bölgeyi ziyarete gelen yabancı basın mensupları da açıkça görmektedir.

"EL ELE VERİP TEKİRDAĞ'I AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Kentsel dönüşüm projelerini destekleyerek kararlılığımızı ispat ettik. Tüm bunları da muhalefetin engelleme çabalarına rağmen yaptık. TOKİ ve kentsel dönüşüm meselesinde bize demediklerini bırakmadılar. Ortaya olmadık yalanlar attılar. Apartman sakinlerini provoke ederek kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Reklama harcadıkları parayı depreme vermediler. Malesef aynı şeyleri bugün de sergiliyorlar. Daha bir sene önce yaşadığımız acıya rağmen illerimizde herhangi somut bir adım atmıyorlar. Tekirdağ'da da benzer durumun olduğunun farkındayım. Hükümet ve belediye iş birliği içinde kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız. Tekirdağ'da Cüneyt kardeşimizle birlikte tüm ilçelerle el ele vererek burayı yeniden ayağa kaldıracağız. Tekirdağ'da merkezi yönetim ve Tekirdağ belediyemiz ele ele vererek bunu yapacağız.