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Haberler Gündem Kim Milyoner Olmak İster’e Filistin sorusu damga vurdu! Yanlış bilinen gerçek bir kez daha ortaya serildi

Kim Milyoner Olmak İster’e Filistin sorusu damga vurdu! Yanlış bilinen gerçek bir kez daha ortaya serildi

11 Şubat akşamı ATV'de yayınlanan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin topraklarıyla ilgili bir soru gündem oldu. İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünün hala devam ettiği bir dönemde ekrana gelen bu soru, oldukça dikkat çekti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan Filistin sorusu, Kenan İmirzalıoğlu'na duygusal anlar yaşattı. Filistinli Müslümanların Yahudilere sattığı toplam arazinin Filistin topraklarının yüzde 1'i olduğuna vurgu yapan Kenan İmirzalıoğlu, ciddi bir direnişin olduğunu belirterek, Gazze'nin sürekli bombalanan bir hapishaneye döndüğünü ifade etti.

HABER MERKEZİ
Kim Milyoner Olmak İster’e Filistin sorusu damga vurdu! Yanlış bilinen gerçek bir kez daha ortaya serildi

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Doğrusoy, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. İkinci baraj sorusuna da kolaylık gelen yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu da gördü.

300 BİN TL'LİK SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI

Yarışmacı 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

YARIŞMAYA DAMGA VURAN FİLİSTİN SORUSU

300 bin TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi.

ÜNLÜ SUNUCUDAN İSRAİL'E TEPKİ!

Doğru cevap olan 'A-1'in açıklanmasının ardından ünlü sunucu İsrail'e tepkisini dile getirdi.

"CİDDİ BİR DİRENİŞ VAR"

Kenan İmirzalıoğlu, "İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var" dedi.

"BİR AN EVVEL SON BULSUN"

Ayrıca ünlü sunucu, "İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah bu bir an evvel son bulur" ifadelerini kullandı.

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