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İlk astronotumuz Gezeravcı’ya yeni görev

HABER MERKEZİ
İlk astronotumuz Gezeravcı’ya yeni görev
TÜRKİYE'NİN ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, yurda döndüğü günün gecesinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket eden ve 3 hafta boyunca 13 deneye imza atan Gezeravcı, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla yurda dönmüştü. İlk basın toplantısında "Bundan sonraki planınız nedir?" sorusuna Gezeravcı'nın yanıtı ise "Devletimin emrindeyim" olmuştu.
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