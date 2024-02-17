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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Trabzon Mitingi'nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'dan Trabzon Mitingi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının ardından geçtiği Trabzon'da halka hitap etti.

Başkan Erdoğan’dan Trabzon Mitingi’nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, nice eserlere imza attık. Bize göre siyaset belirli değerlerin istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir. Heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk, birileri başını yere eğse de biz diklenmeden dik duruşumuza devam ettik.

Halen yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesinin de içinde olduğu sağlık tesislerimizin inşası sürüyor, kentsel dönüşümde bin 467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız.

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