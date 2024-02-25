Başkan Erdoğan’dan AK Parti Adana mitinginde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotifi olarak görüyoruz. Vakur duruşuna meftun olduğumuz Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak.

Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı.

Geçen seçimlerde aldığımız yüzde 45 civarındaki oy oranı. Adana ile aramızdaki güçlü sevgi bağını yansıtmaktan çok uzak. Biz bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı bunun için fırsat olarak görüyoruz. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak rekor kıracaktır.

"CHP KİRLİ İTTİFAKLARLA DEM'LENİYOR"

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyoruz. Birbirleriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların 3-5 laf dışında ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, orada yaşayan insanlarımızın sıkıntısını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü yok. Bunlar yalancı. Daha kendilerine hayrı olmayanların memleketine hayrı dokunması mümkün mü?

Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız, kararlıyız diyoruz, onlar ise kirli ittifaklarla DEM'leniyor. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar.

"MİLLET VE TARİH NEZDİNDE HESAP VERECEK"

Mesele sadece kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesidir. CHP muhalefet sömürüsüyle millet ve tarih nezdinde hesap verecektir.

Türkiye bizim yuvamız, vatanımız, uğruna şehadeti göze aldığımız biricik vatanımız.

"İHA-SİHA ALANINDA DÜNYADA 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Türkiye savunma sanayii alanında destan yazıyor. Bu gurur hepimizindir. Hamd olsun başardık. Bunlar sadece birer başlangı.çtır. Önümüzdeki yıllarda daha modernini daha güçlüsünü daha ilerisini yapacağız.

Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Şu anda deniz kuvvetlerimiz çalışmalarını yürütüyor. İçimizdeki müzmin muhalifler anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız biliyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız gurur duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor.