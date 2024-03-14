Kan donduran gülümseme! Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de görüntülendi!

İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Cani anne Eylem Tok, kazadan 3 saat sonra oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı.

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" bilgisini verdi.

TEPKİ ÇEKEN GÜLÜMSEME

Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde pişkin bir şekilde gülümsemeleri ise tepki çekti.

ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ŞOFÖRÜYLE KAZA YERİNE GİTTİ"

Eve geldiklerini anlatan Ceren S., Eylem tok'un kendisine "Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" diyerek detayları şöyle anlattı: "Ben T. ile eve girdim. T.'ya, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi.Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler."

"HAVALİMANINA GİTTİK"

Bir süre sonra Bülent beyin oğlunun iyi olmadığını belirterek doktodra götürülmesini setdiğini anlatan Ceren S. "Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Havalimanına gittik. " dedi.

DİKKAT ÇEKEN KARA PARA DETAYI

Kanal D'nin haberine göre fenomenlere yönelik kara para soruşturmasında adı geçen Cihantimur, 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturmada yer alan 13 şüpheliden biri!