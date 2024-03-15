‘Kardeş olmayanlara gönlünüzü kapatın’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. "Bin yıllık vatanımız Ağrı, asırlarca irfanımıza, kültürümüze, medeniyetimize, değerlerimize dağı gibi bir yüce gönüllülükle sahip çıktı" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

"YEPYENİ BİR TÜRKİYE"

"Ağrı'yla bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşizmine karşı karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayat geçirmekle kalmadık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Sordum, ne kadar? Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım."

Başkan Erdoğan, "Artık yepyeni bir Türkiye var" dedi ve ekledi: "Birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, tüm altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var."

"ÇÖZÜM SUNAMAZLAR"

Terör örgütünün bu ülkeyle ve insanıyla ilgili herhangi bir derdinin olmadığının ortaya çıktığını da anlatan Başkan Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan, siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı CHP'nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? Yıllardır Meclis'te oldukları halde ülkenin en küçük meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak? Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı, gönlünüzü kapatın. Biz kalbimizle, yüreğimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, hedeflerimizle, programlarımızla işte sizin huzurunuzda, işte sizin emrinizdeyiz. Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok, önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

"31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI YAŞAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan Ağrılıların Ramazan-ı Şerif'lerini de tebrik ederek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayındayız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz. Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz" dişe konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İbn-i Sina Hizmet Ödülleri'nin sahipleri, ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.

"TÜRKİYE'NİN ELİNE SU DÖKECEK ÜLKE YOK"

14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor" dedi. Konuşmasında tıp camiasına önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Hastalara şifa olabilmek için sağlık kuruluşlarımızda görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Sağlık personelimiz, insanın en çaresiz hissettiği zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Kendinin, evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan başka kimse yoktur. Canı yanan umut arayan hastanın şifa bulmasına vesile olmanın yeri asla doldurulamaz. Rabbim hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.