Zaman aşımı yüzsüzü

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Murat Şengöçen ile Zuhal Şengöçen'in üç çocuğundan biri olan Burak Şengöçen liseyi yeni bitirmişti. Talihsiz genç, 24 Eylül 2004 tarihinde kız arkadaşıyla bir kafeye gitti. O sırada N. T.'nin eski erkek arkadaşı Fatih Yavuz ve arkadaşları da oradaydı. Bir süre sonra 4 genç Şengöçen'i dışarı çağırdı. Şengöçen, gençlerle tartışmaya başladı. Olayda bıçaklanan Burak Şengöçen hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Yavuz, Ferhat Günay ve Fırat Çağrı Yıldırım yakalanırken, cinayetin 1. dereceden zanlısı olarak görülen ve ünlü avukat Fikret Aslan'ın hukuk öğrencisi oğlu olan Serhat Aslan kayıplara karıştı. 4 yıl süren davada Yıldırım beraat ederken, Yavuz ve Günay 9 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Firari sanık Serhat Aslan'ın ise Londra'da lüks bir hayat içinde yaşadığı ortaya çıktı. Cinayet yıllarca gündemden düşmezken, hakkında "kırmızı bülten"le yakalama kararı çıkartılan Aslan'a hiçbir zaman ulaşılamadı. Acılı ailenin adalet arayışı sonuç vermedi ve dosya geçen yıl zaman aşımına uğradı.

TÜRKİYE'DE NİKAH

Aslan'ın davanın zaman aşımına uğramasının ardından Türkiye'ye döndüğü ve geçtiğimiz Temmuz ayında Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi'nde görkemli bir törenle dünya evine girdiği ortaya çıktı. CHP'li Bozcaada belediye başkanı Hakan Can'ın kıydığı nikahta katil zanlısı Aslan, yaşamını S.T. ile birleştirdi.

Burak Şengöçen, 20 yıl önce öldürülmüştü.

Acılı baba Murat Şengöçen, "Oğlumun katilinin bir gün bile olsa hapiste yattığını görmek istiyorum" diye konuştu.

"CEZAEVİNDE YATMALIYDI"

Düğün haberini görünce bir kez daha yıkıldığını söyleyen acılı baba Murat Şengöçen, "Her gün ölüyorduk, bu haberle bir kez daha öldük. 20 yıldır evlat acısı yaşıyorum, acım geçmedi ve ölene kadar da bu acı benimle. Bu nasıl bir adalet anlamış değil. Benim oğlum mezarda ve oğlumu öldüren bu kişi bir gün olsun bile tutuklanmadı. Düğün yapıp hayatına devam ediyor. Size soruyorum, bunu hangi vicdan kabul eder?" dedi.