Bir adam sevdi Ankara: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük lider.

Büyük lider büyük miting yapar. 50'ye yakın ilde mitingler yaparak yerel seçimlerin son virajına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük sevgi gösterisi ile Millet Bahçesi'nde BÜYÜK ANKARA MİTİNGİNİ gerçekleştirdi. Erdoğan, büyük mitinglerle BÜYÜK USTA olarak kendi rekorunu kırdı. Büyük lider Erdoğan, yüz binlik mitinglere imza atarken, başta CHP ve diğer partiler CÜCE MUHALEFET olarak meydanlarda aziz milletimizle buluşamadı ancak kenarlarda köşelerde halkın önüne çıkabildi.

Başkan Erdoğan, Diplomaside estirdiği rüzgarları meydanlarda da estirdi.

Kar yağan, soğuk bir Ankara gününde saatler öncesinden yüzbinler akın akın Millet Bahçesine geliyordu. Evet. Başkan Erdoğan için Rize "ata ocağı", İstanbul, "doğup büyüdüğü şehir" idi.

Ankara da "Ülke ve milletine aşkla hizmet ettiği yer" idi. Miting alanında iki afiş, Aziz Milletimizin Erdoğan sevgisini çok güzel gösteriyordu.

"BİR ADAM SEVDİK. ALLAH'TAN BAŞKA HİÇBİR GÜÇTEN KORKMAYAN VE BOYUN EĞMEYEN" diğeri, 'SEN BU MİLETİN KABUL OLMUŞ DUASISIN."

ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ ETKİSİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın performansının ve siyasi tecrübesinin belirleyici bir rol oynadığına 21 yıldır tanık oluyoruz. Yine 50'ye yakın ilde yaptığı mitinglerin yanı sıra bir çok programa katılarak kitle iletişim araçları vasıtasıyla mesajlarını topluma ulaştırması, milletin her kesiminden gelen sorulara cevap vermesi etkili oluyor. Soğukta saatlerce Erdoğan'ı bekleyen Ankaralılar, çok sıcak ilgilerini gösterdiler. Başkan Erdoğan konuşması boyunca, "karşılıklı diyalog" halinde, görüşlerini, projelerini, muhalefete yönelik eleştirilerini, sık sık alandakilere onaylattı.

Merkezi yönetim ile yerel yönetimin UYUMUNUN ANKARA'DA CHP - devrini bitıreceği, YAVAŞ'LAYAN ANKARA'nın YENİDEN HIZLANACAĞI günleri işaret ediyordu.

Yazarımız Bülent Erandaç, dev mitingi takip etti.

Nitekim Erdoğan, alandaki kalabalıktan memnuniyetini, "31 Mart'ın müjdesini veriyor" sözleriyle dile getirdi.

Açık siyaset ve samimi duruşuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya çıkarak ağırlığını koyması bır başkadır.

Evet. Erdoğan'ın en temel özelliği toplumla iletişim kurabilmesindedir.

Toplumun durduğu yerden bakıldığında insanlar kendi hayallerini gerçekleştirebilecek ve kendilerinin sesi olabilecek bir liderle karşı karşıya olduklarını Erdoğan'da görüyorlar.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNİN GÜCÜ

Erdoğan, tarihin seyrini değiştiren liderdir.

Erdoğan'ın liderliği, sadece Türkiye'de değil, küresel düzeyde de kabul edilmektedir. İktidarları boyunca, sadece Türkiye'nin sorunlarının çözümü için değil, uluslararası krizlerin çözümünde de aktif bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Türkiye siyasetinde Erdoğan liderliği, onun siyasete getirdiği yeni paradigmalar bakımından istisnai bir mahiyet arz eder.

Bu bakımdan, her mitingine katılan yüzbinler, onun konuşmasını dikkatle dinler. Geçmişten geleceğe yaptığı açıklamalar derinliklidir. Bu bağlamda, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugun getirildiği durumla ilgili sözleri özellikle dikkat çekmektedir:

"Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada geziyor. Bir diğeri terör örgütünü övüyor, bir başkası millete hakaret ediyor, ötekisi tembelliğine methiye düzer.

Böyle ana muhalefet partisi olur mu? Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi? Geçmişleri ne olursa olsun CHP amblemi altında seçime girenler kendilerini tüm bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta CHP'ye de, DEM'lendiği ortaklarına da kazanmak değil sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir.

Gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Emperyalistlerin ülkemizi dizleri üzerine çökerterek kendilerine tabi kılmak için sahneledikleri oyunlara maalesef içeriden destek veren figüranlar da çıktı. CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir.

Kimi zaman üzüldüğümüz, kimi zaman öfkelendiğimiz bu tiplerle uğraşmak bizi bir hayli yorsa da yolumuzdan alıkoymadı.

En çok da ana muhalefet partisi CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir.

Bu partinin tek parti faşizmi döneminde işlediği ve milletimizin kalbinde derin yaralar açan günahlarını bir kenara koyuyorum. Sadece son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bu parti bir dönem FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi. Bu parti bir dönem PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. Bu parti her dönem Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye husumetiyle maaruf uluslararası kuruluşların sesi oldu." "Vatandaşlarımız bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Erdoğan'ın verdiği bilgiler ders nitelikli oldu: "CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir Matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor. Bir varmış, bir yokmuş muamelesi yapılan bu ittifaktan toplumumuzun her kesimi gibi bu partilere oy veren vatandaşlarımız da rahatsız."

SONUÇ

31 Mart'ta sandıktan çıkacak tablo, halkımızın Erdoğan ile birlikte gerçekleştirceği yeni bir 'zafer' olarak tarihe geçecek özellikler taşıyacak. Başkan Erdoğan'ın Ankara rüzgarının, Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un yelkenlerini dolduracağı hissediliyor.

Başabaş durumda olan Ankara seçiminde Büyük Usta Erdoğan, Altınok'u öne geçirecek iklimi yaratmış görünüyor.

BEKLE İSTANBUL. BUGUN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK.