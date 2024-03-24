Ortada bir matruşka ittifakı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 'Büyük Ankara Mitingi'nde coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Moskova'da gerçekleşen saldırıyla ilgili konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz.

Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"PARLAYAN YILDIZI"

"Allah'ın izniyle Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir" diyen Başkan Erdoğan, "Biz de bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret değil. Bunun yanında Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz" diye konuştu.

"YEDİ DÜVELİ YIKARIZ"

Ankara'nın tarihte de düşman işgalinden kurtulduğunu dile getiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin Ulus'taki Meclis'ten duyulduğu o zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz gecesi darbecileri sokaklara, meydanları çıktıklarına pişman eden ruhun adıdır. Bu ruh hem milli mücadeleyi zafere ulaştırdı, hem cumhuriyetimizi kurdu, hem tüm demokrasi ve kalkınma atılımlarımıza ilham oldu."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA"

Başkan Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla hazırladınan 2023 hedeflerinin Ankara ile birlikte fiiliyata geçtiğini de belirterek, "Şimdi burada bu meydanda aynı hissiyatı, aynı heyecanı ben şu katılımla aynı azmi görüyorum. Allah'ın izniyle Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi dünyanın devlet ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelallah yıkar geçeriz" diye konuştu.

'ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR'

Ankara'nın eser ve hizmetlerle donatılmadığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Mevcut Ankara belediye başkanı şu 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur... bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldık" dedi ve ekledi: "Ankara da öyle. Çöp, çukur, çamur.

Bunlardan artık kurtulalım.

Beş yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim.

Ankara'yı bu içine düştüğü sıkışmışlık, çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Trafikte çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu öyleyse şu 9 gün sonra bu işin hakkını verelim. Sandıkları patlatalım. Turgut Altınok kardeşimiz ile büyükşehirde, diğer adaylarımızla ilçelerde bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz."

FETÖ TAŞERONLUĞU

Ana muhalefet partisi ile de ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu partinin tek parti faşizmi döneminde işlediği ve milletimizin kalbinde derin yaralar açan günahlarını bir kenara koyuyorum. Sadece son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bu parti bir dönem FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi.

Bu parti bir dönem PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. Bu parti her dönem Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye husumetiyle maaruf uluslararası kuruluşların sesi oldu. 6'lı masa, altında da ne vardı? DEM, ne oldu?

Hepsi dağıldı mı? Ülke ve millet hayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için seçim bitince hepsi de darmadağın oldu.

Halbuki Cumhur İttifakı dimdik ayakta yoluna devam ediyor" diye konuştu.

"DAHA PARA KULELELERİNİN İZAHINI BİLE YAPAMADILAR"

"ORTAYA bir de deste deste dolarlar, avrolar çıktı" diye Başkan Erdoğan, "CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da para kulelilerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Mesela, banka uygulamasıyla 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden kendilerine bu kadar eziyet ettiklerinin cevabını veremediler.

Son derece makul bu soruları cevaplamak yerine suçu AK Parti'ye yüklemeye kalktılar.

Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı, parayı toplayan CHP belediye başkanının müdürü, parayı aldığı söylenen kişinin beyan ettiği rakamlarla ortadaki meblağın ilgisi yok.

Ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişmanlık gördü fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANLARI DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYOR"

MUHALEFET adaylarının durumuyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada geziyor. Bir diğeri terör örgütünü övüyor, bir başkası millete hakaret ediyor, ötekisi tembelliğine metiye düzer. Böyle ana muhalefet partisi olur mu? Biz bugüne kadar milletimize güvendiğimiz, inandığımız, sırtımızı daima milletimize yasladığımız için hiçbir konuda hayal kırıklığına uğramadık. İnşallah bu sefer de milletimiz tercihini istismar siyasetinden değil eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacak."

"VATANDAŞLARIMIZ KARANLIK VE KİRLİ İLİŞKİLERİ İÇLERİNE SİNDİREMİYOR"

KONUŞMASINDA CHP'nin geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP ile gizli saklı işbirliği yaptığına da değinen Başkan Erdoğan, "Bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir Matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor" dedi.