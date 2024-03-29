YÖK’ten denklik kararı!

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlere yönelik düzenleme yapıldı. Yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

İLK 1000'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN MEZUNLARINA YKS ŞARTI OLMAYACAK

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girme zorunluluğu aranmayacak. İlk 1000'de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek. İlk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. İlk 1000'de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS'ye girecek, ilgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak. Yani sadece ilk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak.