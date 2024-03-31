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Haberler Gündem Son dakika: Ankara yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika: Ankara yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika seçim haberleri... 31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca seçmen bugün sandık başına gitti. Vatandaşlar il il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarını araştırıyor. Peki Ankara'da hangi aday önde? İşte 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları..

HABER MERKEZİ
Son dakika: Ankara yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika haberleri... Ankara'da oyunu kullanan seçmenler sonuçları araştırıyor. Ankara'da hangi aday önde? Ankara seçim sonuçları ne oldu? soruları merak ediliyor. Yerel seçim sonuçlarına dair son dakika verilerine yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Ankara seçim sonuçları...

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Ankara seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

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