Son dakika: İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Son dakika İzmir haberleri... Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. İzmir'de oyunu kullanan seçmenler İzmir ili yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. İzmir'de hangi aday önde? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? soruları araştırılıyor. İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçlarına dair merak edilenler...

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ, CHP adayı Cemil Tugay, İYİ Parti Ümit Özlale, DEM Parti Akın Birdal yarıştı.

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GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ VEYA HABERLEŞME SAĞLAYICI CİHAZLARLA OY VERME YERİNE GİRİLEBİLİR Mİ?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezasının bulunmaktadır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

OY KULLANMADA KİMLERİN ÖNCELİĞİ BULUNMAKTADIR?

Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir. Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.