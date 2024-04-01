AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanacak

AK Parti'de seçim sonrası ilk olağanüstü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın yapılacak. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında, siyasi hayatları boyunca milletle yol yürüdüklerini, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadro olduklarını söylemişti. Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldıklarını ifade etti. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını, il, ilçe, belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini, muhtarları ve azaları ayrı ayrı kutluyorum. Görev sürelerince atalete kapılmadan, temsil ettikleri şehrin ve sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri, şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.

Sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız."