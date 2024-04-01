MHP Genel Başkanı Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin millet ve devlet için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, "1320" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Bahçeli, kabine geçerek oyunu kullandı. Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını nereden takip edeceği sorusuna, "Partiye geçiyorum şimdi" yanıtını verdi. Bahçeli'nin yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.