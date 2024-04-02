AK Parti 24, CHP 35 ilde ipi göğüsledi

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranının yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir" dedi.

KESİN OLMAYAN SONUÇLAR

YENER şöyle konuştu: "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, Cumhuriyet Halk Parti 18, Adalet ve Kalkınma Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 6, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı kazandığı görülmektedir."