Başkan Erdoğan’dan 31 Mart Yerel Seçimleri analizi

AK Parti MYK toplantısında seçimleri değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; mevcut durumda hem genel merkez, hem teşkilat, hem de adayların payı bulunduğunu ortaya koyduğu, aday belirleme sürecinden seçimin sonuçlanmasına kadar yaşananların uzun uzun değerlendirileceğini özellikle vurguladığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER!

Kaynaklara göre; Başkan Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmede hayat pahalılığı, Kovit-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart'ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını belirttiği ifade edildi.

MYK'da Erdoğan'ın vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdiği, parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdiği de alınan bilgiler arasında.

Başkan Erdoğan'ın, milletin bağrından çıkan AK Parti'nin vatandaşla arasına duvar öremeyeceğini, bunun en büyük düşman olduğunu, hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanların hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını net bir biçimde belirttiği de ifade ediliyor.

Parti kaynaklarına göre toplantıda özeleştiri yapan Başkan Erdoğan, 21 yıldır AK Parti'nin arkasında duran milletin bu kez kendilerini neden ikinci parti yaptığının çok iyi analiz edilmesi gerektiği görüşünde.

Erdoğan, ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunduğunu düşünüyor... Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunun millete atılamayacağını, AK Parti'nin hatayı millette aramak gibi bir geleneğinin asla olmadığını ve olamayacağını belirttiği öğrenildi.

"NEREDE EKSİK, HATA VARSA ÜZERİNE GİDİLECEK"

Fatma Göksu'nun bildirdiğine göre toplantıda Başkan Erdoğan, kendisi dahil AK Parti yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, bunun kolaycılık olacağını ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

"MİLLETLE GÖNÜL KÖPRÜLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Erdoğan'a göre milletin verdiği mesaj net; Güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda. Başkan Erdoğan'ın 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemeyeceğini söylediği de öğrenildi.