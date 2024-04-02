DEM büyük hayal kırıklığı yaşadı

31 Mart Yerel Seçimler'de İzmir'de tek başına seçime giren DEM Parti oylarında azalma görüldü. DEM Parti adayları Akın Birdal ile Türkan Aslan'ın, "İzmir'de plaka yapacağız, yüzde 35 oy alacağız" söyleminin aksine DEM Parti oyları yüzde 4,1'de kaldı. Akın Birdal ile avukat Türkan Aslan'ın eş başkan adayı olduğu seçimde DEM Parti'nin Mayıs Seçimleri'ne göre oylarında azalış meydana geldi. Mayıs Seçimleri'nde Yeşil Sol Parti adıyla seçime giren DEM Parti 226 bin 607 oy alırken 31 Mart yerel seçimlerinde 109 bin 770 oyda kaldı. Birdal ve Aslan, verdiği demeçlerde oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Birdal ve Aslan, "İzmir'de plaka yapacağız, yüzde 35 oy alacağız" çıkışının tersi bir durum yaşandı. DEM Parti'nin İzmir'deki oy oranı yüzde 4,1'de kaldı.