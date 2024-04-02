Sandığın galibi kadınlar

Tam bir demokratik olgunlukla tamamlanan 31 Mart Yerel Seçimleri İzmir'de kadın adayların kıyasıya yarışına sahne oldu. Seçim sürecinde kadın aday patlamasının yaşandığı İzmir'in ilçelerinde sandıktan galip çıkan kadınlar oldu. CHP'den 9 ilçede aday gösterilen kadın adaylardan 8'i seçimi kazandı.

KARAKURT KAYBETTİ

Karaburun ve Selçuk'ta mevcut başkanlar İlkay Girgin Erdoğan ve Filiz Ceritoğlu Sengel, Çeşme'de Lal Denizli, Foça'da Saniye Bora Fıçı, Karşıyaka'da Yıldız Uysal İşçimenler, Kınık'ta Sema Bodur, Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar'da Helil Kınay ipi göğüslerken, CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt ise, AK Partili rakibi Aydın Pehlivan'ın gerisinde kaldı.

22 YAŞINDAKI KADIN BELEDIYE BASKANI

ÇANAKKALE'NİN Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesinde Bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak, belediye Başkanı oldu. Çelik, Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı olma unvanını kazandı.

22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.