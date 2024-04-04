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Kritik MGK! Devletin gizli anayasası 'kırmızı kitap' masada

Bugün, Türkiye'nin güvenliğinde kritik bir rol oynayan Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.45'te başladı. Toplantıda, Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için belirleyici olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesi ele alınacak. Belgenin temelinde 'Türkiye Yüzyılı' felsefesi yer alacak ve uluslararası arenada yaşanan değişimlere, bölgesel dinamiklere ve Türkiye'nin stratejik hedeflerine odaklanacak.

SABAH
Kritik MGK! Devletin gizli anayasası ’kırmızı kitap’ masada

MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantı saat 15.45'te başladı. Türkiye'nin bekası ve Türk Milleti'nin refahına ilişkin izlenecek milli güvenlik siyasetinin esaslarını içeren bir yol haritası konumundaki Milli Güvenlik Siyaset Belgesi MGK'da görüşülecek. Milli hedeflere ulaşılması için takip edilecek iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetlerine ilişkin esasları kapsayan belge Başkan Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda ele alınması öngörülen diğer önemli başlık terörle mücadele olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" açıklamasından hareketle terörle mücadelede genişleme doktrini görüşülecek. Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek. Irak ile gerçekleştirilen temaslar ve terör örgütüne destek veren KYB'nin durumu masada olacak.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan eylemleri MGK gündeminde olacak. Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için atılabilecek adımlar görüşülecek. İki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslar arası mecralara verilecek mesajlar değerlendirilecek. Ukrayna savaşı ve Kafkasya'daki son durum ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularının da MGK gündeminde yer alması bekleniyor.

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