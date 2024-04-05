Agrotech, Joyce Teknoloji ile ayağınızı yerden kesecek

İleri teknolojiyle yükselen ve yeni nesil tarıma dayalı bir geleceği bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıkan Agrotech Grup, geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanan halka arz sürecinin ardından önemli bir teknolojik yatırım hamlesine daha imza attı.

YERLİ ÜRETİME TAM DESTEK

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında hayata geçirdiği işbirlikleriyle yerli ve milli üretimi destekleyen Agrotech Grup, sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilere odaklanan Joyce Teknoloji'nin yüzde 75'ini satın alarak yeni hedef pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Joyce Teknoloji ile gerçekleştirilen güçbirliğiyle geleceğin teknolojilerini bugünden dünyaya sunmaya hazırlanan Agrotech, bu önemli yatırımın detaylarını Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenen lansmanla kamuoyuyla paylaştı.

TÜRK TEKNOLOJİSİ YAYILACAK

Bünyelerine kattıkları Joyce Teknoloji ile elektrikli araç sektörüne de giriş yaptıklarını belirten Hümeyra Gökçen Keskin, "Agrotech'in Agro tarafında vizyon ve misyonumuza uygun yerli ve milli gübre ve salça fabrikalarımızı, sözleşmeli tarım anlaşmalarımızı ve son kullanıcıya ulaşan Hünnap'ı bünyemize katarken, Tech tarafında ise Grid Teknoloji ile dünya çapında yaptığımız çok sayıda yeni anlaşma ve iş birliklerini hayata geçirdik. Bu yolda, bizimle 'Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek ve dışa bağımlılığını azaltmak' gibi önemli bir vizyonu paylaşan Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar artık Agrotech ailesinin bir ferdi. Joyce Teknoloji, bugüne kadar Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünleriyle ülkemizi gururlandıran bir şirket oldu. Biz de bundan sonra geleceği inşa eden, çevre dostu teknolojilere odaklanan bu başarılı şirketle aynı yolu yürüyecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Hümeyra Gökçen Keskin, "Joyce Teknoloji ile birlikte gücümüze güç katarken; Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterecek Agrotech USA şirketimizin de kuruluş süreçlerini tamamlamış ve Amerika'dan dünyaya teknoloji ihracatı için düğmeye basmış durumdayız. Bu yeni işbirliği de her birlikteliğimiz gibi bizler ve ülkemiz adına çok önemli bir kilometre taşı olacak" dedi. Apple, Google, Facebook ve Tesla gibi dünya devi firmaların hizmet verdiği Kaliforniya'daki silikon vadisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Keskin, Agrotech USA LLC ismiyle onaylanarak tüm kuruluş ve lisans işlemleri tamamlanan şirketleriyle, 3 yıllık stratejik planlama dahilinde teknoloji ihracat programı gerçekleştireceklerini kaydetti. Keskin, " Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri yazılım, donanım, inovasyon ve ar-ge çalışmaları ile destekleyerek kurumlara özel ve yüksek teknolojiye dayanan çözümler üretiyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanan halka arz sürecinin ardından 2024 yılının ilk çeyreğini hem tarım sektöründe hem de teknoloji alanında yaptığımız yatırımlarla başarılı bir şekilde geride bıraktık" dedi.

ELEKTRİKLİ ARACIN FİYATI 699 BİN TL OLACAK

Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim'de 699 bin TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye'de satışa sunulması amaçlanıyor. Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde yüzde 400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Ar-Ge ve üretim hakları Agrotech'e ait olan BLDC motor teknolojisi ile sadece üretilecek elektrikli araçlar değil; sağlık ve savunma sanayi, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, ağır iş ve sanayi makineleri, elektrikli ev aletleri gibi 20'nin üzerinde sektörde kullanılan farklı motorlar için üretim yapabilmek adına kapasite artırımı yapılacağı da kaydedildi.

"FARKLI ENDÜSTRİLER İÇİN DE ÜRETECEĞİZ"

AGROTECH Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ise "Tarımda insansız kara araçları ürettik ve robotik faaliyetlerimizi güçlendirdik. Agrotech ailesi olarak dünyadaki teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda otomotiv sadece başlangıç. Farklı sınıflarda yapacağımız üretimin ardından gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde ve bölgede çok önemli projelere imza atmış olan Joyce Teknoloji'yi bünyemize katarak yeni bir teknoloji hamlesi başlatmış olduk" ifadelerini kullandı.

TÜRK MÜHENDİSLERDEN KURULU BİR ŞİRKET

Toplantıda konuşan Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar Ceo'su Eren Efe Erkan da, Joyce Teknoloji'nin, tamamı Türk mühendislerden kurulu bir şirket olduğuna dikkat çekerek, "Ekip olarak bu işe iddialı başladık ve kısa sürede hedeflerimize ulaştık. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma programları doğrultusunda yeni nesil teknoloji evrimine ulaşmak için önemli adımlar attık. Tüm dünyayla bu teknolojileri buluşturmayı hedefledik. Şirketimiz, kısa sürede büyük işler başardı. Agrotech - Joyce ortaklığıyla seri üretime geçmeye başlayacağımız ürünlerimiz yerli motor batarya ve kontrol sistemlerimizi Amerika üzerinden tüm dünyaya satmaya hazırlanıyoruz" dedi.

KATMADEĞER SAĞLAYACAK

AGROTECH Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören de gerçekleştirilen güçbirliğinin ülkemiz için önemli know how ve katmadeğer sağlayacağını vurguladı. Gören, "Yerli ve milli elektrikli araç, motosiklet, sağlık sektörü için geliştirilmiş Kar Aslanı, tarım için özel tasarlanmış ZIKA (İnsansız Zirai Araç) robotik akıllı tarım çözümleri, ileri arama kurtarma teknoloji robotları ve birçok robotik çözüm geliştiren; yüzde 100 yerli batarya ve yapay zeka sürücü yazılım çözümlerini geliştiren Joyce Teknoloji, Agrotech Grup şirketi olarak yoluna devam edecek" diye konuştu.