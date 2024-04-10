Başkan Erdoğan'dan "bayram" diplomasisi

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle diplomasi trafiğine de hız verdi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, birçok lider ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bayramlaştı.

REİSİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler." ifadelerine yer verildi.

TÜRKMENİSTAN MİLLİ LİDER BERDİMUHAMMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider, görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler.

ALİYEV İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" denildi.