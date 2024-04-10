Moda devinden 4 bin dolarlık koli bandı!

Fransızların lüks moda markası Balenciaga, logosunun yer aldığı bir koli bandını müşterilerine fahiş fiyatla satışa sundu. Yaklaşık 140 bin TL'den (4 bin 400 dolar) satışa sunulan koli bandı, tüketicilere bilezik olarak sunuluyor ve 2024-25 sonbahar/kış koleksiyonunun bir parçası olarak yer alıyor.

"BU BİR SOSYAL DENEY"

Markanın bu hamlesi sosyal medyada tartışma yaratırken, bir sosyal medya kullanıcısı, "Balenciaga, zenginlere anlamsız şeyler satmaya yönelik bir sosyal deneydir" derken bir başkası da, "Zengin insanlar kendilerini fakir hissetmeyi o kadar çok istiyorlar ki..." yorumunu yaptı. Fransız moda devi, ürünle ilgili 'Mizah anlayışımızı korumaya devam ediyoruz' yorumunu yaparken, bazı moda eleştirmenleri ise, ortada mizaha dair bir şey olmadığını dile getirdi. Markanın bu hareketi, 95 bin TL (2 bin 350 sterlin) değerindeki pizza taşıma çantasını ve 7 bin 400 TL (185 sterlin) değerindeki bir kalıp sabunu müşterilerine sunmasını hatırlattı. Öte yandan ünlü marka küçük çocukları oynattığı skandal reklam filmiyle de tüm dünyada tepki toplamıştı.