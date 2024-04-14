Almanya kazık attı ‘Milli Tank’ı Kore ile yapıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye savunma sanayiinde ezberleri bozdu.

Türk savunma sanayii altın çağını yaşıyor.

Artık milli ve yerli İHA'larıyla, SİHA Kaan savaş uçaklarıyla, roketleriyle 'Dünyada Türkiye'nin ayak seslerini duyuluyor.' Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz.

Bugün Türk savunma sanayisi, savaş ezberlerini değiştiren bir konuma geldi. Geçmişin acı tecrübeleri hala hafızalarda yerini koruyor. Türlü engellemelere maruz kalmış Türk savunma sanayisi, bugün altın çağını yaşıyor.

EVET. Türkiye emperyalist prangaları kıra kıra geleceğe yürüyor.

Türkiye, gizli açık engellemelere, ambargolara rağmen, tam bağımsızlık yolunda kritik eşikleri geride bıraktı.

MOTOR VERMEDİLER

Yerli ve milli tank yapacaktık.

Almanya çeşitli bahanelerle milli tankımıza motor vermedi.

Yıllarca bekletildik. Türkiye Almanları artık bekleyecek değildi.

Türkiye Güney Kore ile anlaştı.

Dost Kore'nin vereceği motorlarla 85 adetlik Altay tankının imal edileceği fabrikanın Ankara'da temeli atıldı.

Herhalde Türk tokadını uzun yıllar unutmazlar.

BMC'nin Seri Üretim ALTAY Tankı imalatı başlıyor.

Milli savaş uçağı KAAN'ın seri üretime 2028'de geçme aşamasındaki gururumuz devam ederken milli ve yerli Altay tankımız Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yer alan Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin temeli atıldı.

ALTAY Tankı bu tesiste üretilecek.

Kısa süre önce Arifiye tesislerinde üretilen ilk iki adet prototip ALTAY Ana Muharebe Tankı'nı (AMT) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim eden BMC, Karasu'daki fabrika yatırımını geçtiğimiz yıllarda iptal etme kararı almıştı. BMC, ALTAY AMT başta olmak üzere bütün zırhlı araçlarını Ankara HAB'daki yeni tesisinde üretmeyi hedefliyor.

"Ankara'da tankın üretimine yönelik yüksek teknolojiye sahip fabrikanın kurulum çalışmaları başladı ve plana uygun olarak devam ediyor.

2025 başına kadar bu faaliyetlerin (TSK testleri ve fabrika kurulumu) tamamını bitirip yıl içinde de seri üretim tanklarının devamını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz.

Umarım herhangi bir gecikme yaşamadan bu süreci tamamlarız" denildi.

İlk etapta 85'i Kore motoruyla 250 adet tank üretilecek.

Almanya'nın güç grubu ambargosuyla uzun bir süredir seri üretime geçemeyen ALTAY Tankı için BMC, Güney Kore'den güç grubu tedarik edecek. Alt sistemleri modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına göre yenilenen ve şirket tarafından 'Yeni ALTAY' olarak isimlendirilen tankın Kore güç grubuyla üretilen 2 prototipi, geçtiğimiz yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test ediliyordu.

Testlerin olumlu geçmesi durumunda Yeni ALTAY'ın seri üretimine, 2025 yılında başlanılması planlandı.

İlk etapta üretilmesi planlanan 250 adet ALTAY Tankı'nın 85 adedinin Kore üretimi, motor kullanılacak.

MİLLİ TANK MOTORU DA GELİYOR

165 Altay tankı BMC Power tarafından geliştirme ve test süreci devam eden milli ve yerli güç grubuyla imal edilecek.

SONUÇ

TÜRKİYE KÜSTAHLIKLARI UNUTMADI, UNUTTURMAYACAĞIZ

Yıllardır bölücü terör örgütü bağırlarında besliyor Almanya.

PKK'nın kökünü kurutmak için savunma araçlarımız eksikliğini kapatmak için uğraşıyordu. Bize ihtiyacımız olan tank motorlarını vermediler.

Daha öteye giderek NATO Anlaşması gereği Türkiye'nin satın aldığı leopord tanklarını küstahça, "Güneydoğu'da kullanamazsınız" dediler. Düşmanca ambargolar koydular.

Türkiye büyük ülke.

Aziz milketimiz başkalarına benzemez. Bağımsızlık için meydan savaşları kazanmış, gururlu bir millettir.

Amerika, Almanya küstahça ambargosu koydu.

Ne elde ettiler.

Milli ve yerli savunma şansımızı geliştiriyoruz.

İşte geliyor Milli ve Yerli Altay tankı...