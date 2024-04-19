Akıllı prizler verimli tüketimin anahtarı oldu

Hem enerji hem de zaman tasarrufu sağlayan Günsan Smart Prize bağlanan tüm cihazlar, istenilen şekilde programlanabiliyor ve akıllı telefonlar ile her yerden açılıp kapatılabiliyor. Evde tasarruf işleri elektrikten başlar. Verimliliği artırmanın yolu elektrik verisini takip etmekten geçiyor. Anahtar ve priz sektöründe pratik ve kişiselleştirilebilir birçok yeni seri sunan Günsan Elektrik, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak, uzaktan yönetilebilme özelliği ile ön plana çıkan Smart Prizi müşterilerinin beğenisine sunan Günsan Elektrik, konforu ve güvenliği bir arada sunuyor. Küçük tasarımı ile estetik bir görünüme sahip olan ve GG Smart uygulaması sayesinde kolayca kurulabilen priz; "Ütüyü prizde mi unuttum, ışık açık mı kaldı" gibi sorularına son veriyor.

HEM GÜVENLİ HEM TASARRUFLU

Hızlı kurulumu ile öne çıkan Günsan Smart Priz, yaşam alanlarında aktif kullanım olmadığı zamanlarda gereksiz enerji kaybı yaşatan cihazların elektrik tüketimini sıfırlamaya yardımcı oluyor. Priz üzerinde yer alan tuş ile kolayca açılıp kapanabilen ürün, Andorid ve iOS destekli GG Smart uygulamasının zamanlayıcı özelliği sayesinde televizyon, ısıtıcı, kahve makinesi gibi ürünleri uzaktan yönetmeye imkan sağlıyor. Örneğin, akıllı TV'nin her gece 24 ile sabah 08 arasında tamamen kapalı olması programlanarak, bu saatler arasındaki elektrik tüketimini sıfırlarken, dışarı çıkarken prizde unutulan ütünün kapatılmasını sağlayarak yangın tehlikesinin önüne geçiyor. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz, ses ile de yönetilebiliyor. "akıllı prizi çalıştır", "ışığı kapat" gibi sesli komutlar ile cihazlar açılıp kapatılabiliyor. Takvim özelliği ise cihazın çektiği akım gücü ve harcanan enerji miktarı verileri sayesinde tasarruf yapmaya destek oluyor. Uygulamadaki aile paylaşımı özelliği de akıllı cihazları birden fazla telefondan kontrol etme imkanı sunuyor.