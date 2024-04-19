Yapay zeka ile küresel teknoloji yolculuğuna devam ediyorlar

Yerli teknoloji şirketi Cerebrum Tech yapay zeka ürün ve çözümlerini, bilgi teknolojileri alanında global deneyime sahip olan Doğuş Teknoloji ile iş birliğinde Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ulaştıracak. Yapay zeka, web3 ve oyun alanlarında faaliyet gösteren yerli teknoloji şirketi Cerebrum Tech ile bilgi teknolojileri alanında güçlü küresel ağıyla hizmet sunan Doğuş Teknoloji, EMEA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Rusya pazarlarını kapsayan iş birliğini duyurdu. Cerebrum Tech'in kurumsal şirketler için geliştirdiği Cerebrum AI Stack ürünlerinin satışı ve satış sonrası teknoloji desteği Orta Doğu bölgesindeki Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Umman ve Lübnan'da, Afrika'da Cezayir, Fas ve Tunus'ta, Avrupa'da Hollanda ve Rusya'da tüm sektörleri kapsayacak şekilde Doğuş Teknoloji tarafından yapılacak.

TEKNOLOJİ İHRACATI

İŞ birliğine dair imza törenine Doğuş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Semih İncedayı, Doğuş Teknoloji CDO'su Özcan Çavuş, Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, Cerebrum Tech İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Tunç ve Cerebrum Tech Ar-Ge & Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alp Eren Özalp katıldı. Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul iş birliğine ilişkin "Türkiye'nin teknoloji alanında lider şirketlerinden biri olmasının yanı sıra yurt dışında da çok güçlü bir hizmet ağına sahip olan Doğuş Teknoloji ile güçlerimizi birleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 11 ülkeyi kapsayan bu kapsamlı iş birliği ile yapay zeka temelli ürün ve çözümlerimizi çok geniş bir coğrafyada müşterilerimizle buluşturma fırsatı yakalıyoruz. Cerebrum AI Stack bulut tabanlı çözümlerin yanı sıra Özel Uç Nokta Yapay Zeka Hızlandırma Sunucusu aracılığıyla tamamen on-premise (yerinde) olarak da temin edilebiliyor ve veri güvenliğini en üst seviyeye ulaştırıyor. Bu iş birliğinin ülkemizin teknoloji ihracatına kuvvetli bir katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

KÜRESEL MÜŞTERİLERE ÇÖZÜM

DOĞUŞ Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Semih İncedayı ise şunları söyledi: "Ülkemizin yazılım alanında önemli bir değer yarattığını düşünüyorum. Bunu hem kendi şirketimizin başarısında deneyimliyor hem de yerel iş ortaklarımızın ortaya koyduğu güncel ve ileri teknolojilerde net biçimde görüyoruz. Cerebrum Tech, Türkiye'nin mühendislik gücünü ve bu alandaki başarılı çözümlerini ortaya koyan değerli şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor ve büyümesini sürdürüyor. Doğuş Teknoloji olarak global büyüme stratejimiz kapsamında yerli teknoloji şirketlerine de değer katacak iş ortaklıkları geliştirmek ve globaldeki müşterilerimize ileri seviye çözümler sunmaya devam ediyoruz. Cerebrum Tech ile imzaladığımız iş birliği anlaşması da bu vizyonun en güncel adımlarından biri oldu. Yeni dönemin her iki şirkete de hayırlı olmasını dilerim."