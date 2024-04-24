Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması: Rakamda anlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki hafta kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Kabine toplantısı sonrası öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık.

2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacak.