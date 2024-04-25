MSB duyurdu: Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü aktaran Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 54, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha 21 Nisan'da Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 291 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutların, birliklerin sürekli olarak geliştirilen imkanları ile dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu belirten Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalanmış, 2 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 769'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 48 bin 596'ya yükselmiştir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, bakanlığın yurt dışındaki temaslarına ilişkin, "Sayın Bakanımız dün (24 Nisan) ve bugün (25 Nisan) resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askeri ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirecektir. 18-19 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Sayın Genelkurmay Başkanımız, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Savunma Bakanı tarafından kabul edilmiş ve iki ülke ilişkileri ile silahlı kuvvetler arasındaki iş birliğine sağladığı katkılardan dolayı Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından kendisine 'Pakistan İmtiyaz Nişanı' tevdi edilmiştir" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İLANINA EVRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretine değinen Aktürk, "Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası ve Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim iş birliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca, ziyaret esnasında akdedilen Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı ile ülkelerimizin, kalıcı hale gelecek iş birliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz" dedi.

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar karşısında Türkiye'nin önceliğinin saldırıların durdurulması ve bölgesel barış adına kalıcı ateşkesin bir an önce tesis edilmesi olduğunu belirtti. Aktürk ayrıca; sözde Ermeni soykırımı olarak çarpıtılan olaylarda Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri bir kez daha rahmetle andıklarını vurguladı.

'TCG KINALIADA SOMALİ'YE ULAŞTI'

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, yola çıkan TCG Kınalıada korvetinin seyrine ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "TCG Kınalıada korvetimiz, Cidde ve Cibuti'nin ardından 23 Nisan'da Mogadişu/Somali'ye ulaşmıştır. Somali'de liman ziyareti yapan TCG Kınalıada korvetimiz, Somali Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmiştir. Gemimizi bizzat ziyaret ederek onurlandıran Somali Cumhurbaşkanı, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa vurgu yapmıştır. Bu vesileyle Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimizin artarak devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz. TCG Kınalıada korvetimiz bugün bir sonraki liman olan Maldivler'e doğru seyre başlayacak ve Japonya'ya intikaline devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Aktürk, "3 Nisan'da başlayan 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar, 24 Nisan'da başlayan 2024 yılı Milli Savunma Bakanlığı'na açıktan işçi temini başvuruları ise 29 Nisan'a kadar devam edecektir. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir" diye konuştu.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumunun ardından, MSB kaynakları gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin Irak ile terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında iş birliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar imzalandığını bildirdi. Güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğinin kurumsallaştırılması ve sürdürülmesini sağlamak üzere 'Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin oluşturulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Türk tarafının Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin destek vermeye hazır olduğunu ilettiği, bu kapsamda Iraklı yetkililerin Türk sınırında güvenlik sistemlerini incelediği açıklandı.

EUROFIGHTER İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ankara'yı ziyaretine ilişkin olarak, Türkiye'nin Almanya'dan beklentilerini aktaran Bakanlık kaynakları, müttefiklerin NATO ittifakı ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasının temenni edildiği vurgulandı. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım beklendiği kaydedildi.

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soruyu yanıtlayan Bakanlık kaynakları, 22 Nisan 2024 tarihindeki toplantının samimi bir ortamda geçtiğini bildirdi. Daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetlerin gözden geçirildiği, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlandığını aktaran kaynaklar, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetlerin görüşüldüğünü belirtti. Bir sonraki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın ise Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ayrıca; daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetin, haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edeceği aktarıldı