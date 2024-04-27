Fidan: Irak ziyareti tarihi bir önem taşıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan'da yaptığı Bağdat ve Erbil ziyaretleri gerçekten Türkiye Cumhuriyeti, Irak İlişkileri açısından tarihi öneme haiz olmuştur. Gazze ile ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" şeklinde konuştu. Filistin konusunda 2 devletli bir çözümü desteklediklerini ifade eden Winston Peters ise, "Filistin Devleti ile ilgili olarak biz çok uzun zamandır iki devletli bir çözümü desteklemeye devam ediyoruz. Ancak bunu savaşın bugün sona ermesi çağrısını da tekrar ediyoruz" dedi.