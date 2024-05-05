İmamoğlu ile Özel arasında gerilim hattı

İktidar ile ana muhalefet arasında yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel arasında sıcak temaslar, dalga dalga gelişiyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan cuma namazı çıkışında CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesine dair değerlendirmede bulunurken, "Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

DİYALOG VE MÜZAKERE

Özgür Özel Başkan Erdoğan'la görüşmesini, "Türk siyasetinin kilometre taşı" olarak niteledi. Özgür Özel, 31 Mart seçimleri sonrası grup başkanvekilliği dönemindeki "polemikçi kavgacı" tarzından farklı bir siyaset üslubu sergiliyor. CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı, POZİTİF konuşuyor, Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gösteriyor, diyalogdan ve müzakereden bahsediyor.

İMAMOĞLU'NU GERİ PLANA İTTİ Özgür Özel'in yeni siyaset tarzı kamoyunca beğenilirken, CHP DERİNLİĞİNDE ilginç, manidar gelişmelere yol açtığı gözleniyor.

Özel'in yeni siyaset tarzı bir taraftan CHP'nin etkili aktörü Ekrem İmamoğlu'nu gölgelemeye başladı. İmamoğlu'nun 2028 planlarını bozacak şekilde gelişiyor. Diğer yandan, Başkan Erdoğan'a saldırmakla ünlenen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kızgınlığa yol açmış görünüyor. Gerçekten, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kendisini muhatap almasının sonucu, yerel seçim sonrası, Ekrem İmamoğlu'nu geri plana itti.

Özgür Özel, Genel başkanlığını güçlendirirken, İmamoğlu'nun ESAS LİDERLİK zeminini sarsıyor.

Bakınız, yerel seçim sonrasında, Amerikan, İngiliz, Avrupa medyası, Başkan Erdoğan'ın karşısına muhalefet lideri olarak İmamoğlu'nu oturtmaya çalışırken, Özgür Özel yeni siyaset tarzı ile İmamoğlu'nu gölgeledi, Türk medyasında manşetlere çıkmasını engelledi.

Diğer taraftan, 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' diye Erdoğan düşmanlığını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinirlerini bozan DİYALOGTAN yana tavrı ile parlıyor.

CHP İÇİNDEKİ MANEVRALAR... Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüşme öncesi ve sonrası yaptıkları dikkati çekiyor.

Sırayla gidelim.

Başkan Erdoğan 2 Mayıs randevusunu verdikten sonra, 29 Nisan'da CHP MYK üyeleriyle, ele alacağı konuları konuştu.

30 Nisan'da, Eski Cumhurbaşkanını ziyaret etti. Ardından, CHP'nin duayenleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen'le telefonla konuştu.

2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'la buluştuktan sonra, akşam CHP MYK üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

3 Mayıs Cuma günü, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ahlatlıbel'de yemeğe götürdü, Kılıçdaroğlu'nu ikna etme çabası içinde oldu. 4 Mayıs'ta Ankara Beledıye Başkanı Mansur Yavaş'la buluştu, Erdoğan görüşmesini değerlendirdi. MUHAKKAK DİKKATİNİZİ ÇEKMİŞTİR. ERDOĞAN'la görüşme öncesi ve sonrası EKREM İMAMOĞLU İLE BULUŞMAMASI manidar. Telefonla konuşmuşlardır, denilebilir. CHP içinde gerçek liderliği gözlenen Ekrem İmamoğlu ile, Erdoğan'la görüşme öncesi ve sonrası BULUŞMALARI, KONUŞMALARI, DEĞERLENDİRME YAPMALARI içinde olunmaması, bana göre, önümüzdeki ayların GERİLİM HATTI manasına geliyor.

5 NİSAN. Yerel seçimler bitti. Özgür Özel, manidar bir açıklama yaptı: 'Ben teknik direktörüm. Penaltı atacak iki forvetimiz var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.' Özel bu açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun kulağına kar suyu kattı.

Yani, 'Cumhurbaşkanı adayı sadece sen değilsin' dedi. İşte o günden başlayarak, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel gerilim hattı oluştu. Benim düşündüklerimi, Ekrem İmamoğlu, yanındaki yerli ve yabancı beyin takımı muhakkak ama muhakkak bir kenara yazmıştır.

SİVAS TOPLANTISINA DIKKAT

'Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim hattı'nda kritik bir kavşak var.

CHP, 4 Eylül 2024'te PM'yi Sivas'ta toplanacak. Ayın 5, 6, 7 ve 8'inde TÜZÜK KURULTAYI gerçekleşecek. 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıldönümü törenler yapılacak.

Tüzük kurultayının ardından parti programı için hazırlık toplantısı gerçekleştirilecek.

CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI VE YENİ CHP PROGRAMI, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında olası gerginliklere yol açması söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu kanadının etkili isimlerinin, program tartışmalarında farklı pozisyonları, gerilim hattını besleyebileceği değerlendiriliyor. Sivas'ta Ekrem İmamoğlu'nun veya Özgür Özel'in CHP'nin GERÇEK GENEL BAŞKANI olduğunun netleşeceği konuşulmaya başladı.

Yani, 3 ay sonra CHP SİVAS TOPLANTILARI derin gelişmelere konu olabilir.

SONUÇ

EKREM İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki GERİLİM HATTI, siyasetimizin başat konularından birisi olarak gündeme girmiştir.

CHP derinliğinde yerel seçim sonrası Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk savaş tamtamları çalıyor.

Evet. Özgür Özel, Genel Başkanlığını tahkim ederken, Ekrem İmamoğlu'nun manevralarına bakalım nasıl karşılık verecek?